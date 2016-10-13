رحيل ملك تايلند بعد تربعه على العرش منذ سبعة عقود

توفي ملك تايلاند بوميبول إدولياديج، صباح اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكان القصر التايلاندي قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تدهور الحالة الصحية للملك وتعليق رحلة لرئيس المجموعة العسكرية ولقائه ولي العهد، وقالت نشرة للقصر إن الملك يتلقى مساعدة على التنفس ويخضع لعلاج دائم للفشل الكلوي. ويعد بوميبول أدولياديج البالغ من العمر نحو 88 عاما أطول الملوك تربعا على العرش، إذ امتد عهده نحو 7 عقود. كما يعتبر أدولياديج من أغنى ملوك العالم، حيث صنفته مجلة 'فوربس' الأمريكية كأغنى الملوك في عام 2008 بثروة قدرت قيمتها آنذاك بـ 35 مليار دولار أمريكي.