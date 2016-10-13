الداخلية تحيل من شارك إلى النيابة العامة بعد رصدهم أمنيا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من رصد ثلاثة مواقع جرى فيها انتخابات فرعية أو ما يسمى بالتشاوريات اثنان منها في محافظة الجهراء وواحدة بمحافظة الفروانية و جرمتها المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الآمة وتعديلاته وتنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) وفق بند خامسا (كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعى اليها ، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة ) .

وأوضحت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بإحالة من شاركوا فيها إلى النيابة العامة حيث الاختصاص وتسجيل قضية رقم 845/2016 حصر جنايات الفروانية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة.

وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بمخالفة القانون وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات في هذا الصدد.