سبع سنوات سجنا لمواطن بسبب داعش

عاقبت محكمة الجنايات اليوم ، مواطن (داعية إسلامي) لمدة 7 سنوات، بتهمة الإشتراك والتحريض للانضمام إلى «داعش» وعصيان سلطات الدولة، وحيازة سلاح ناري وتزوير جواز سفر «عراقي» باسم مختلف، ليسافر إلى العراق وسوريا.

وتتحصل القضية، حسب ما صوَّرتها سلطة الاتهام، بأن تحريات ضابط الواقعة دلت على أن المتهم يحوز ويحرز سلاحاً نارياً وذخائر من غير ترخيص، وعلى إثر هذه التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم ونفاذاً لهذا الإذن، فإنه تم ضبط المتهم في ذات يوم اصدار الإذن، وبتفتيش مسكنه لم يعثر على السلاح الناري أو الذخائر، وإنما عُثر على ملصقات تحمل شعار ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وعليه جرى ضبط المتهم وتبع ذلك بإحالته إلى جهة الاختصاص.