وفيات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2016

حمده عبدالله حمود، أرملة: شبر عبدالرحيم حمود، 79 عاماً، (شيعت)، رجال: الدعية، ق2، مسجد البحارنة، بجوار محطة البنزين، تلفون: 66920434، نساء: بيان، ق11، ش1، مقابل مدرسة بيان المتوسطة، م25، تلفون: 51100655

عابر عوده مطلق البذالي، 87 عاماً، ( شيع)، الجهراء، القصر، ق2، ش2، م63، تلفون: 51158800

موزة يوسف مبارك اللوغاني، أرملة: عبدالعزيز محمد الشايع، 86 عاماً، (شيعت)، رجال: الروضة، ق3، ش39، م12، ديوان الشايع، تلفون: 97223113، نساء: الروضة، ق3، ش39، م8

محمد مشعان الخشم المطيري، 87 عاماً، (شيع)، رجال: العقيلة، ق3، ش321، م51، تلفون: 97164888، نساء: الصباحية، ق2، ش2، م651، تلفون: 99597132

خاتون حجي يوسف الجدي، أرملة: علي أحمد عبدالسلام، 85 عاماً، (شيعت)، رجال: المنصورية، حسينية العباسية، تلفون: 99991208، نساء: الصليبيخات، ق1، ش100، ج4، م29، تلفون: 99301865

فاطمة فهد محمد البناي، أرملة: أحمد طامي المقاطع، 86 عاماً، (تشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: حطين، ق3، ش10 (علي الهيب)، م2، تلفون: 99733663، نساء: بيان، ق10، الشارع الأول، ج8، م27، تلفون: 99447620

امنه ابراهيم ناصر النجدي، 86 عاماً، (تشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: كيفان، ديوان النجدي، ق2، شارع فهد الصبيح، م1، تلفون: 66686615، نساء: بيان، ق6، شارع الرابع، م27، تلفون: 66028899

مضحي محمد ناصر العنزي، 78 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة بمقبرة صبحان)، رجال: عبدالله المبارك، خيمة مقابل جامعة الشدادية، تلفون: 99910113، نساء: عبدالله المبارك، ق8، ش827، م9، تلفون: 99911757

محمد حسين عبدالغني المطوع، 21 عاماً، (شيع)، الشعب، ق1، شارع عبدالله الروضان، م10، ديوان المطوع، تلفون: 99851353 - 99824298

إنا لله وإنا إليه راجعون