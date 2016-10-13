قرار بمنح إجازة للتفرغ لإدارة مشاريع صغيرة ومتوسطة

أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بتعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي (كور وإناث) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية () متزوج – اعزب لتصبح دينار شهريا بدلا من 150 دينارا شهريا ولا يستحق بدل السكن إذا كان الزوج يتقاضى بدل سكن أو مخصص له سكن من جهة عمله سواء كانت جهة حكومية أو عامة أو مشتركة أو من القطاع الأهلي، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.

ومن جهة أخري اصدر ديوان الخدمة المدنية قرارايتعلق بأجازة التفرغ لإحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة وأكد القرار على أن الموظف يمنح بناءا على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لمدة يحددها الصندوق لاتزيد على ثلاث سنوات كحد اقصى ويقصد بالمرتب في مجال هذه الاجازة المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي فقط وتوقف أثناء هذه الإجازة كافة أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات والتعويضات الأخرى أيا كان نوعها أو مسماها كما توقف المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية ولايجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الأجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح.

كما يجوز للموظف أن يطلب العودة إلى العمل في حالة تسليم المشروع قبل نهاية مدة الأجازة ويتعين على الجهه الحكومية الاستجابة لذلك بشرط أن يتقدم بشهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفيد تاريخ تسليمه المشروع إلى الصندوق وتعتبر الإجازة منتهية من هذا التاريخ ويجوز للموظف بعد موافقة الصندوق أ، يطلب استكمال المدة المتبقية من الحد الاقصى لهذه الأجازة حالة العودة إلى العمل قبل استنفاد حدها الاقصى ولايجوز تكرار منح هذه الاجازة مرة أخرى طوال مدة الخدمة في الدولة بعد استنفاد حدها الاقصى.

كما نص القرار على أنه لايجوز التصريح للموظف بنوع آخر من الاجازات اثناء حصوله على الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة احدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة كما لايجوز قطع هذه الاجازة بأي نوع من أنواع الاجازات الاخري.