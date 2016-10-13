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14/10/2016 12:06:11 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- تخفيض بدل سكن المعلمين ... نافذ ويشمل وزارة التربية ... و«التطبيقي».. النيابة تحقق في أربعة بلاغات لانتخابات فرعية.. 1.2 مليون م٢ لإقامة 1200 وحدة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.. «الوزاري» الخليجي - التركي يطالب بوقف «العدوان على السوريين» فوراً


13/10/2016  الآن - صحف محلية  11:44:57 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- تخفيض بدل سكن ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

مشهد «تأزيمي» يسبق الحل

 استجواب الصالح مهلهل

 النيابة تحقق في أربعة بلاغات لانتخابات فرعية

 الأنباء

الحكومة تحضر الجلسة الافتتاحية الثلاثاء

 1.2 مليون م٢ لإقامة 1200 وحدة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية

 النهار

«الوزاري» الخليجي - التركي يطالب بوقف «العدوان على السوريين» فوراً

 «الشؤون» توقف المساعدات عن 4 آلاف شخص

 الراي

تخفيض بدل سكن المعلمين ... نافذ ويشمل وزارة التربية ... و«التطبيقي»

 وقف المساعدات الاجتماعية عن 4000 حالة

 الخثية مرشح «الجبلان» في «الرابعة»

 


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