وزير خارجية عمان يدحض الإشاعات ويؤكد أنه بصحة جيدة

أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، امس، ان السلطان قابوس بن سعيد (75 عاماً)، «بصحة طيبة» كما ان خلافة محتملة «مرتبة بشكل واضح».



وفي تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» السعودية وأعادت بثها «وكالة الانباء العمانية» الرسمية، أكد بن علوي ان السلطان قابوس «بنعمة والحمد لله بصحة طيبة، كما ان الخلافة في حالة فراغ السلطة لا تطرح أي مشكلة».



واضاف ان الخلافة «مرتبة بشكل واضح، وهذا مسجل في النظام، ومكتوب ومعروف عند العمانيين، والدولة سارت على هذه الحال منذ 260 عاماً».



وتابع ان «قلق الناس في الخارج أكثر من قلق الناس في الداخل، وهذا غريب!».



والسلطان قابوس الذي سيحتفل في نوفمبر بالذكرى 46 لتوليه الحكم، ليس له ابناء ولا اشقاء. وابناء عمومته هم الاقرب اليه.



وحسب الدستور العماني الصادر العام 1996 فان السلطان يعين في رسالة تفتح في مجلس العائلة، خليفته الذي يجب ان يكون ذكراً من اسرة البوسعيد المالكة.



وفي حال لم يتمكن مجلس العائلة في غضون ثلاثة أيام من فراغ السلطة، من تعيين خليفة، يتعين على مجلس الدفاع ان يؤكد خيار السلطان بالتشاور مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى (مجلس استشاري) اضافة الى رئيس المحكمة العليا واقدم اثنين من معاونيه، حسب ما اوضح بن علوي.