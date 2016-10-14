اغتيال قائد لواء 'حمص الوليد' التابع للمعارضة السورية

اغتال مجهولون قائد لواء حمص الوليد العميد المنشق عماد أكراد، الملقب أبو أسماعيل، في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقالت مصادر إعلامية سورية معارضة، إن أبو إسماعيل واثنين من مرافقيه قتلوا بعد إطلاق الرصاص عليهم لدى مرورهم في أحد شوارع بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي من قبل مجهولين ولاذوا بالفرار.

ولم تتبن أي جهة العملية حتى الآن، إلا أن اصابع الاتهام تشير إلى عناصر تنظيم داعش.

وشهدت الفترة الماضية محاولات اغتيال لقياديين تبناها التنظيم، كان آخرها اغتيال القيادي في فرقة فلوجة حوران أبو عدنان حمور، الذي اختطف قبل أيام ليعثروا على جثته فيما بعد.