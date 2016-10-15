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15/10/2016 2:19:11 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- مستشفى جابر يدخل الخدمة خلال 6 أشهر.. «مجلس الخدمة» يجيز منح الموظفين إجازة تفرغ لإدارة مشاريع صغيرة.. المجلس بين كلفة «الحلّ» وعودة التعاون.. الكندري أقر للنائب العام بوقائع سرقة 4 ملايين دينار في البلدية


15/10/2016  الآن - صحف محلية  12:44:44 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- مستشفى جابر يدخل ...
من الأنباء

الجريدة

هل تصبح منحة الـ 75 لتراً ضحية الاستجوابات أو الحل؟

 مطيع لـ الجريدة.: سأستجوب العلي بعد انتهاء مساءلة الصالح

 «مجلس الخدمة» يجيز منح الموظفين إجازة تفرغ لإدارة مشاريع صغيرة

 الأنباء

مستشفى جابر يدخل الخدمة خلال 6 أشهر

 المجلس بين كلفة «الحلّ» وعودة التعاون

 الراي

تقليص بدل سكن المعلمين الوافدين... يُخفّض إيجارات الشقق الكبيرة

 يجوز لقوات «الناتو» حمل الأسلحة داخل الكويت

 الكندري أقر للنائب العام بوقائع سرقة 4 ملايين دينار في البلدية

 


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