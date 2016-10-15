دراسة متخصصة: السعودية ثاني أكثر الشعوب عاطفة ومحبة

كشفت دارسة علمية حديثة أجراها باحثون من ولاية ميشيجان الأمريكية، أن السعوديين أكثر شعوب الأرض عاطفة ومحبة للآخرين.

ووفقاً للبحث الذي أُجري على أكثر من 104 آلاف شخص من 63 بلداً لقياس العاطفة وحب الخير والمساعدة للآخرين، كشف أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالمياً بعد الإكوادور، متقدمين على 61 بلداً في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

واحتلت الترتيب الثالث بيرو، ثم الدنمارك والإمارات وكوريا وأمريكا في المرتبة السابعة، ثم تايوان وكوستاريكا والكويت في المرتبة العاشرة عالمياً، في حين احتلت دول شرق أوروبا وليتوانيا مراتب متدنية في التعاطف مع قضايا الآخرين ومساعدتهم.