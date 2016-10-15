رادارات أميركية للكويت تبلغ قيمتها 194 مليون دولار

صرحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية في بيان صحافي نشرته أمس، بأنها وافقت على صفقة قيمتها 194 مليون دولار لبيع الحكومة الكويتية أنظمة رادار.

وأضافت الوكالة أن الصفقة تتضمن 6 أجهزة رادارات قصيرة المدى، ونظاما بعيد المدى، ونظم رادارات مراقبة رئيسية وثانوية، وتحديثا للأنظمة الحالية، وخدمات أخرى تتعلق بمسائل دعم.

وستحدد الوكالة المقاول الرئيسي للصفقة من خلال اجراء مسابقة بين عمالقة الدفاع: لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، ورايثيون.

من جانبها، ستوفر أنظمة الرادار وعيا ظرفيا للقوات الأمنية الكويتية بحيث يمكنها من رصد واعتراض الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة على طول حدود البلاد.