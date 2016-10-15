مساعد بوتين: سنرد على 'الوقاحة الأمريكية'

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية السبت، أن موسكو سترد على 'الوقاحة الأمريكية' بعد التهديد بشن هجمات إلكترونية عليها.

وأوضح أحد مساعدي الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، رداً على سؤال يتعلق برد روسي محتمل على هجوم أمريكي محتمل، فقال: 'لابد أن ترد روسيا على أي هجوم تشنه الولايات المتحدة'، وأضاف: 'لابد من الرد بعد أن بلغوا حد الوقاحة'.

ويأتي تصريح المسؤول الروسي بعد بعد تصريحات مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما وجهت تعليمات إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بالرد على هجوم إلكتروني تتهم روسيا بشنه على الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي.

وقال المسؤولون لتلفزيون إن بي سي، إن الأقسام المعنية في 'سي آي إيه' ستقدم للبيت الأبيض خيارات هجوم إلكتروني من شأنه أن 'يحرج' الكرملين.

ولم يذكر المسؤولون حجم الهجوم، إلا أنهم أكدوا أن الرد على روسيا على الصعيد التكنولوجي يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

واتهمت الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، رسميًّا روسيا بشن هجوم إلكتروني على الحملة الإنتخابية والقواعد الإلكترونية للحزب الديمقراطي، ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وأعلن الحزب الديمقراطي، في يونيو الماضي، للمرة الأولى أنه تعرض لهجوم إلكتروني، ما أثار جدلًا في البلاد حول ضلوع روسيا بالهجوم، واتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أواخر يوليو الماضي، روسيا بالوقوف وراءه.