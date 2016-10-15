زلزال بقوة 5 درجات يضرب اسطنبول

تعرضت مدينة اسطنبول التركية والأماكن القريبة منها، اليوم السبت، لزلزال متوسط القوة بلغت شدته خمس درجات على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وذكر مركز «قنديللي» لرصد الزلازل في اسطنبول في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 25.53 كيلومتر تحت سطح الأرض، مشيرا إلى أنه طال ساحل البحر الأسود والأماكن المجاورة له ومنها «اسطنبول» و«إزميت» وأيضا مناطق «بحر مرمرة».

وأكد أنه لم تسجل خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال، لكنه أثار موجة من الذعر بين السكان.

وكانت اسطنبول تعرضت في 17 أغسطس 1999 لزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ما أدى الى مقتل 17 ألفا و480 شخصا واصابة 23 ألفا و781 شخصا، إضافة إلى خسائر مادية ضخمة قدرت بنحو 11 مليار دولار