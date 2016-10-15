مواعيد التسليم تزداد من شهر لآخر، فأين هي الحقيقة؟

مجددا، تطل ظاهرة تأخر الجهات الحكومية في تسليم وإنهاء المشاريع المختصة، ومنها مستشفى جابر الذي اصبح ضحية التصريحات المتعلقة بتسليمه من شهر لآخر، وكأن مواعيد تسليمه في مزاد علني على لسان المسؤولين من خلال تصريحاتهم الرسمية، وسط تساؤلات عن الموعد الحقيقي لتسليمه تارة، وتارة أخرى عن موعد تشغيله رسميا، فإن كان موعد تسليمه احتاج سبع سنوات بعد توقيع عقده في 2009 وكان مقررا اربع سنوات لإنجازه، فكم سنة يحتاج المستشفى لتشغيله رسميا؟.

وبالعودة لأحدث التصريحات الرسمية، سنجد أنه في اواخر مايو الماضي، 'أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، أن مباني مستشفى جابر سيتم تسليمها لوزارة الصحة في سبتمبر المقبل، وعلى «الصحة» تأسيس المبنى ليكون جاهزا لاستقبال المرضى'، وأيضا اواخر يوليو الماضي، 'كشفت وكيلة وزارة الأشغال العامة، المهندسة عواطف الغنيم أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة فنية لتسلم مباني مستشفى جابر، مشيرة إلى أن وزارة الأشغال تسلمت خطابا من المقاول مؤخرا يؤكد جهوزيته لتسليم المبنى'.

وفي العام الماضي، 'أعلن وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار أن وزارة الصحة ستقوم بتشغيل المستشفى تدريجيا مطلع عام 2016 بعد تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة، إلا أن الوزير لفت ايضا إلى وجود اعمال هامشية لم تنجز لكنها لن تؤثر على سير الاعمال في المشروع، وقال الجسار في تصريح صحفي حينها عقب جولة تفقدية في المستشفى لمتابعة سير العمل فيه ان وزارة الاشغال ستسلم مستشفى جابر الى وزارة الصحة نهاية عام 2015'.

ووفقا للتصريحات الحكومية 'ان مستشفى الشيخ جابر يعتبر اكبر مستشفى في الشرق الاوسط وسادس اكبر مستشفى في العالم حيث يشتمل على خدمات واسعة للمرضى والمراجعين مبينا انه يحتوي على 1168 سريرا ومزود بثلاثة مهابط لطائرات الهيلوكبتر فضلا عن توافر خمسة آلاف موقف لمركبات المراجعين و 50 موقفا لسيارات الاسعاف و ملجأ للحماية'.