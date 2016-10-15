وفيات اليوم السبت 15 أكتوبر 2016

• فالح دغيمان فدغم المطيري، 48 عاما، (شيع)، رجال: العارضية، ق11، ش 4، ج2، م46، تلفون: 96999942، نساء: القرين، ق1، ش13، م17

• عيد حمد سالم المزرم، 81 عاما، (شيع)، سلوى، ق5، ش 103، م20، ديوان المزرم، تلفون: 99102055 - 97959925

• هاجر عباس ميرزا حسين صادق، زوجة: علي حسين خاجة، 88 عاما، (شيعت)، رجال: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، بمحاذاة طريق الاستقلال السريع، تلفون: 99666323، نساء: بنيد القار، الحسينية الزينبية، خلف مسجد عباس ميرزا حسين، تلفون: 66257362

• عائشة أحمد عبدالعزيز الدعيج، أرملة: عبدالعزيز محمد النوري، 91 عاما، (تشيع التاسعة من صباح غد الأحد)، رجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله النوري، م23، ديوان النوري، تلفون: 22524881، نساء: الخالدية، ق1، ش11، م10، تلفون: 24849582

• مشعان قطيم مشعان الهاجري، 48 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأحد)، رجال: سعد العبدالله، ق10، ش 70، م25، تلفون: 66365543، نساء: سعد العبدالله، ق10، ش 60، م7، تلفون: 99474745

«إنا لله وإنا إليه راجعون»