مواد تموينية تصرف لأكثر من 4 ألاف متوفي بالبلاد

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة

والصناعة اكتشاف الوزارة لنحو 4427 اسماً لأشخاص متوفين ضمن الكشوف الخاصة بصرف المواد التموينية، وهو ما كشفه النظام الآلي الجديد الخاص بالتموين، بقيمة دعم بلغت 295 ألف دينار.

كما أظهرت الإحصائية ان قيمة دعم المواد التموينية المخصص لـ 416 ألف خادم وخادمة مدرجة أسماؤهم في كشوف المواد التموينية بلغ 27.7 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من مايو الى سبتمبر 2016. (أي 5.5 ملايين دينار شهرياً).

أكدت الإحصائية عن أعمال التموين ان عدد الأفراد المدرجين 1.19 مليون كويتي، فيما بلغ عدد الأفراد المدرجين بنظام التموين من غير الكويتيين 725.8 ألف مستفيد.

وقالت «التجارة» انه خلال الفترة من مايو الى سبتمبر الماضي بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة 220.9 ألف بطاقة وبلغ عدد الأفرع التموينية العاملة على النظام 81 فرعاً، وبلغ عدد مراكز الإصدار 16 مركزاً وبلغ عدد المستخدمين 508 مستخدمين، موضحة ان عدد الفواتير الصادرة بلغ 474.66 ألف فاتورة وبلغ عدد المعاملات بمراكز الإصدار 59.15 ألف معاملة فيما بلغ عدد أوامر الشراء 6647 أمر شراء.