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16/10/2016 12:30:19 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- هل يفسد إهمال الصحة ضبطيات المخدرات؟.. المكراد: مشروع لإنشاء مناطق تخزينية..وتفعيل «الغلق الإداري»..«الأعلى للقضاء» يمدد لقضاة التنفيذ.. رفع سقف الراتب إلى 200 دينار لزيارات الزوجة والأبناء


16/10/2016  الآن - صحف محلية  12:09:41 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- هل يفسد إهمال الصحة ...
من الجريدة

الجريدة

هل يفسد إهمال الصحة ضبطيات المخدرات؟

 المكراد: مشروع لإنشاء مناطق تخزينية... وتفعيل «الغلق الإداري»

 «الأعلى للقضاء» يمدد لقضاة التنفيذ

 الأنباء

دمج «الاستجوابات» المتماثلة خطوة دستورية

 كتلة نيابية جديدة من 6 أعضاء

 منتج وفنان يكشف لـ«المكافحة» حقيقة ثرائه المتضخم: الطائرة الخاصة والمنتجع وشركة الطيران بـ«بركات الكيميكال»

 الراي

رفع سقف الراتب إلى 200 دينار لزيارات الزوجة والأبناء

 الفيلي: «السجين» والمسافر يستطيعان الترشح للانتخابات

 عقارات وأراضي الكويت مرصودة ... بـ «القمر الإماراتي»

 النهار

نقل تبعية إدارات عدة إلى «هيئة الطرق»

 ضبط ممثل ومنتج وشريكه يروجان «الكيميكال»

 

 


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