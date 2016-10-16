الخارجية الأمريكية: الحوثيين أفرجوا عن أمريكيين باليمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، السبت، أن المتمردين الحوثيين باليمن أفرجوا عن اثنين من المواطنين الأمريكيين المحتجزين.

ونقلت شبكة 'إيه بى سى نيوز' الإخبارية الأمريكية عن كيرى قوله 'إن الإفراج عن هذين الأمريكيين جاء فى إطار ترتيبات دبلوماسية معقدة شملت إقامة جسر جوى للجرحى، الذين أصيبوا مؤخرا فى الغارة الجوية لقوات التحالف باليمن'، مشيرا إلى أن المفرج عنهما نقلا إلى سلطنة عمان للعلاج.

وكانت الغارة الجوية التى استهدفت قاعة للعزاء فى منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن مؤخرا قد أسفرت عن مصرع 140 شخصا وجرح أكثر من 400 آخرين .

وأعربت واشنطن اليوم، فى هذا الإطار، عن شعورها بالامتنان إزاء الجهود التى بذلها سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد من أجل الإفراج عن الأمريكيين باليمن؛ حيث نقلت شبكة 'إيه بى سى نيوز' عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك توينر قوله: 'إننا نشعر بالامتنان العميق إزاء المساعدات التى قدمها السلطان قابوس من أجل تأمين الإفراج عن المواطنين الأمريكيين'.

وتابع توينر - فى بيان أصدره بهذا الصدد - يقول 'مع تقديرنا للبادرة الإنسانية بالإفراج عن هذين الأمريكيين، فإننا نطالب أيضا بضرورة الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أى مواطن أمريكى آخر يمكن أن يكون محتجزا باليمن'.