أمر ملكي: تعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية.

صدر أمر ملكي في السعودية بتعيين ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان السبهان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في العراق، قبل أن يعلن، الجمعة، تعيين عبدالعزيز الشمري قائماً بالأعمال في سفارة المملكة ببغداد.

نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 6

التاريخ 15 / 1 / 1438 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ/ ثامر بن سبهان بن علي السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة في وزارة الخارجية.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود