طيران 'سنغافورة 'تحظر 'نوت 7' على رحلاتها

حظرت شركة طيران سنغافورة، السبت، هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية على كل رحلاتها، مشيرة إلى أنه لن يسمح بصعود أي راكب يحمل جهازا من هذا النوع على متن طائراتها.

وكانت وزارة النقل الأميركية قد أصدرت أمرا طارئا يحظر هذه الأجهزة على متن الطائرات في الولايات المتحدة اعتبارا من ظهر السبت (1600 بتوقيت غرينتش).

وسحبت شركة سامسونج للإلكترونيات هواتفها الذكية الرائدة 'سامسونغ جالاكسي نوت 7' من كل أنحاء العالم بسبب حدوث حالات انبعاث دخان أو اشتعال نيران بالهواتف مما وجه ضربة قوية لسمعة الشركة.

وقالت شركة طيران سنغافورة على صفحتها على فيسبوك إن هواتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الذكية سيحظر جلبها إلى متن كل رحلاتها سواء مع الأشخاص أو في الأمتعة المحمولة أو الأمتعة التي يجري تسليمها لشحنها على الطائرات اعتبارا من 16 أكتوبر'.