الأولى: سيصرف للمعلمين الوافدين، والثاني: يوجد قرار رسمي

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن رواتب شهر أكتوبر لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين العاملين في الوزارة ستحول الى البنوك مشتملة على الـ150 ديناراً بدل السكن.



ونفى النجار في تصريح تلقيه حتى أمس أي كتاب رسمي من مجلس الخدمة المدنية حول تخفيض بدل السكن المقرر للهيئة التعليمية في «التربية» و«التطبيقي»، لافتاً الى أنه لن يتم تعديل الرواتب الخاصة بهؤلاء الشهر الجاري حيث لم تتلق الوزارة أي كتاب رسمي بهذا الخصوص.

وأوضح أنه «بمجرد تلقينا كتاباً رسمياً بالتخفيض فسيتم العمل بموجبه فوراً».



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح أصدر قراراً بتعديل بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين العاملين في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (ذكور وإناث) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب/متزوج) لتصبح 60 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً شهرياً.



ونص القرار على عدم استحقاق أي معلمة بدل السكن إذا كان زوجها يتقاضى هذا البدل أو مخصصا له سكنا من جهة عمله سواء كانت حكومية أو عامة أو مشتركة أو في القطاع الأهلي، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 13 اكتوبر الجاري.