تفجير انتحاري في غازي عنتاب على الحدود مع سوريا



أفادت وسائل إعلام تركية الأحد، أن تفجيراً انتحارياً تسبب في سقوط عدد غير محدد من الجرحى، في محافظة غازي عنتاب جنوب تركيا، ولم تتسرب بعد أي معلومات عن سقوط قتلى في الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، إن 'انتحاريين فجروا أنفسهم' بعد مداهمة منزل في المحافظة، ولم تذكر تفاصيل أخرى عن العملية.

ولكن وسائل إعلام قالت إن انتحارياً واحداً على الأقل فجر نفسه.

يُذكر أن غازي عنتاب التركية المحاذية للحدود السورية، تعرضت في شهدت في أغسطس(آب) إلى تفجير مراهق من داعش نفسه في زفاف في منطقة كردية، خلف 50 قتيلاً على الأقل.