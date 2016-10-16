13 نوفمبر موعدا للحكم باتهام رنا السعدون بإعادة خطاب البراك

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي ببراءة مواطن

من الإساءة للذات الاميرية عبر حرق جنسيته بمقطع فيديو مع إيداعه الطب النفسي .

وكانت الطب النفسي قد قدم تقريرا بعدم مسؤولية المتهم عن تصرفاته المتهم لتصرفه وقت الفعل .

وكانت أجهزة الأمن المختصة قد تمكنت من وقت سابق من ضبط المتهم بالإساءة للذات الأميرية وحرق جنسيته وتصوير ذلك ونشره فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشهر من خلاله بجريمته المشينة.

ومن جانب آخر حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي المطيري قضية امن دولة متهمة بها الناشطة رنا السعدون للحكم في 13 نوفمبر على خلفية ترديد خطاب كفى عبثا للنائب السابق مسلم البراك، في حين رفض قاضي التجديد إخلاء سبيل مواطنين متهمين بالعيب بالذات الأميرية والطعن في صلاحيات سمو الأمير .