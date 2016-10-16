انطلاق مؤتمرها التأسيسي وتشكيل مناصبها برئاسة أنور الرشيد

حصلت على نسخة من حيثيات وتفاصيل تأسيس الحركة الليبرالية الكويتية، حيث عقدت نُخبة كويتية تمثل الفكر والمنهج الليبرالي مؤتمراً تأسيسياً لحركة الليبرالين في الكويت بالأمس تم من خلاله مناقشة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحركة والمصادقة عليهما من قبل الجمعية العمومية. ومن ثم أنتقل أعضاء المؤتمر للبند الثاني الخاص بانتخاب مجلس الإدارة، وتم تزكية الأعضاء وتشكل المجلس كالتالي:

أ.أنور الرشيد رئيساً

أ. حنان جاولي نائباً للرئيس

د.عبدالعزيز القناعي أميناً عاماً

أ.أحمد سعود أميناً مالياً

أ.عبدالعزيز العريض عضواً

أ.هادي السبيعي عضواً

أ.حسن هاني عضواً

وجاء فب المؤتمر 'تدشن حركة الليبرالين الكويتية نشاطها في الساحة الكويتية، فإنها تدعو إلى التحول المدني، وإلى أصلاح البُنية السياسية والإجتماعية والقانونية ولمزيد من الحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان، والإنفتاح على المجتمعات المتحضرة، وستسعى الحركة لتحقيق أهدافها في نشر الفكر الليبرالي ومبادئه التي تُبنى على العدالة والمساواة والحرية وتفعيل أداوته ، والعمل على تثقيف المجتمع وإزالة ما علق به من آثار الفكر الأصولي والإقصائي الذي مزق مجتمعاتنا طائفياً وإثنياً، وكذلك محاربة الفساد الإداري والمالي الذي لعب دوراً كارثياً ومعرقلاً للتنمية والتطور فأصبح سمة من سمات الساحة الكويتية والمنطقة بأسرها ، كل ذلك يأتي في أطار تبني منهج السلمية كأداة حضارية لايمكن القفز عليها.

إن الحركة وهي تستهل نشاطها تتطلع إلى تعاون مثمر بينها وبين أفراد المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى من أجل الإرتقاء بالإنسان وصولاً الى قمم المدنية والتحضر'.