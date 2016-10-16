دول تعرض جنسيتها للبيع.. تعرف عليها

يبحث مواطنو العالم العربي غالباً على جنسية أخرى يمنحونها لأولادهم في ظل عدم الاستقرار الموجود في المنطقة. إلا أن أغلب الجنسيات التي يطمح إليها العرب يصعب الحصول عليها، بسبب شروط الإقامة، وتقديم طلب للهجرة، أو بسبب فرض استثمارات بعشرات ملايين الدولارات.



لكن بعض الدول تمنح جنسيّتها لأي شخص مقابل مبلغ مالي 'معتدل' وفق ما تقول هذه الدول. فبمبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف و250 ألف دولار، تخولك الحصول على جنسية هذه الدول بشكل فوري ومن دون شرط الإقامة. ما هي هذه الدول؟

*جزر الدومينيكان: عام 1993 طرحت الجزر جنسيتها للبيع مقابل مبلغ قيمته 100 ألف دولار، علماً أن هذه الجنسية تخولك الدخول إلى أكثر من سبعين بلدا، بينها سويسرا مثلاً وبريطانيا من دون تأشيرة.

*أنتيغوا وباربودا: الأرخبيل الذي يقع في البحر الكاريبي يقدّم جنسيّته الفورية مقابل 250 ألف دولار، أو لنقل تقريبا فورية إذ يجب على طالب الجنسية أن يقضي 5 أيام في البلاد في فترة ممتدة على خمس سنوات. هذا الجواز يسمح لحامله الدخول إلى أكثر من 130 دولة من دون تأشيرة.

*غرينادا: الجنسية التي تخولك الدخول إلى 121 دولة من دون تأشيرة ثمنها 250 ألف دولار، ويمكن الحصول عليها بشكل مباشر من دون شروط للإقامة.

*سنات كيتس ونيفيس: هي جزيرة أخرى تعرض جنسيتها للبيع مقابل 250 ألف دولار وبشكل فوري. وبإمكان هذه الجنسية أن تدخلك إلى 132 دولة من دون تأشيرة.