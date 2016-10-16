وفيات اليوم الأحد 16 أكتوبر 2016



جميلة عباس سالم الشطي، 59 عاما، (شيعت)، رجال: الزهراء، ق1، ش 101، مسجد الإمام الباقر، تلفون: 99661744، نساء: الرميثية، ق12، ش 126، م2، (يبدأ العزاء يوم غد الاثنين)، تلفون: 99688536

عيده محمد عمر بن هبسة الجويسري، أرملة: منادي مناور الجويسري العازمي، 79 عاما، (شيعت)، صباح السالم، ق13، الشارع الأول، ج1، م29، تلفون: 50150002 - 60966655

حسن جاسم محمد المهنا، 21 عاما، (شيع)، رجال: الرميثية، حسينية الإمام المهدي، مقابل مسجد المقامس، تلفون: 96644774، نساء: العدان، ق6، ش15، م26، (يبدأ العزاء اليوم)، تلفون: 97866800

فؤاد حمود الحقان، 47 عاما، (شيع)، رجال: حطين، ق2، ش17، م22، تلفون: 97448820، نساء: بيان، ق8، ش1، ج9، م13، تلفون: 65910212

حصة سند ربيع، زوجة: فهاد سعود المطيري، 56 عاما، (شيعت)، صباح السالم، ق9، ش3، م38، تلفون: 66155518 - 66880107

عذاري صالح عبدالله الجنيدي، زوجة: طلال فهاد طويل العجمي، 31 عاما، (شيعت)، رجال: الدوحة، ق4، ش الأول، م1540 أزرق3، تلفون: 55366662، نساء: النعيم، ق1، ش5، م9، تلفون: 55999191

محمود سيد علي سيد عباس الموسوي، 60 عاما، (شيع)، رجال: بيان، مسجد الإمام الحسين، تلفون: 65666663، نساء: شرق، حسينية السيد علي الموسوي، خلف حسينية معرفي

صفر علي صفر، 96 عاما، (شيع)، سلوى، ق1، شارع المتنبي، حسينية الإمام الحسين، تلفون: 66523562

محمد خالد محمد رشيد حاج غلام محمد، 51 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، الفردوس، ق5، ش1، ج1، م33 (الباب الخلفي)، تلفون: 65503524 - 66466926

نايف شالح محماس العتيبي، 52 عاما، (شيع)، ضاحية فهد الأحمد، ق1، ش109، م20، تلفون: 66898684 - 99042060

«إنا لله وإنا إليه راجعون»