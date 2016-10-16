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17/10/2016 12:42:17 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الظروف الإقليمية تحل المجلس.. بدء حجز المقار الانتخابية.. الوزير الكندري يستقيل اليوم.. «الخارجية»: سنطعن على إلغاء تعيين السفراء الـ 20


16/10/2016  الآن - صحف محلية  11:42:51 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الظروف الإقليمية تحل ...
من الجريدة

الجريدة

الظروف الإقليمية تحل المجلس

 النيابة تخاطب «التجارة» بتحقيقاتها مع «تيماس» في وقائع النصب وغسل الأموال

 «الخارجية»: سنطعن على إلغاء تعيين السفراء الـ 20

 الأنباء

الانتخابات تباغت المعارضة.. والدمخي يدعو «الأغلبية» للعودة عن المقاطعة

 العبيدي يُعلن عن أول حالة ولادة لمتقاعدة ضمن تغطية «عافية»

 الراي

الدلال لـ «الراي»: «حدس» تُجهّز أسماء مرشحيها

 ضبط «فرعية» في الجهراء وإحالة المشاركين على النيابة

 الوزير الكندري يستقيل اليوم

 النهار

ضبط فرعية في الجهراء

 خبراء اقتصاديون: حل المجلس يضع الإصلاح على مفترق طرق

 بدء حجز المقار الانتخابية

 

 


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