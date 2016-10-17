القمة العربية تنتقل إلى الأردن بعد اعتذار اليمن

اعتذر اليمن، مساء أمس الأحد، رسمياً عن رئاسة القمة العربية المقررة في مارس/ آذار المقبل، بسبب الأوضاع الميدانية والسياسية، لتؤول بذلك الرئاسة إلى الأردن.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي، في بيان أوردته 'الأناضول'، أنّ 'مندوب اليمن لدى الجامعة، رياض العكبري، نقل رسالة شفهية من وزير خارجية بلاده عبد الملك المخلافي، قدّم فيها اعتذاراً للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عن عدم رئاسة اليمن للقمة العربية المقبلة في دورتها الـ28'.

وأشار إلى أنّ 'المندوب اليمني أكد صعوبة تولي اليمن رئاسة القمة المقبلة؛ نظرًا للأوضاع الميدانية والسياسية، خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين (الحوثيين) في المسار السياسي'.

وينص ميثاق الجامعة العربية على أن تعقد الدورات العادية لمجلس الجامعة، على مستوى القمة، في مقرها بالقاهرة، ويجوز للدولة، التي ترأس القمة، أن تدعو إلى إقامتها بها، إذا رغبت في ذلك.

ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

وتؤول رئاسة القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار اليمن إلى الأردن، وفقاً للترتيب الهجائي للدول الأعضاء بالجامعة.

يذكر أنّ القمة العربية الـ 27، انعقدت في يوليو/ تموز الماضي، في موريتانيا، والتي استضافتها لأول مرة في تاريخها، وسط تباين بشأن مستوى نجاح القمة.