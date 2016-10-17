17 تنظيماً نقابياً تدعو لإضراب عام اليوم في الجزائر

دعا تكتل النقابات المستقلة، ويضم 17 تنظيماً نقابياً، بينها ست نقابات في قطاع التربية والتعليم، ونقابات في قطاع الصحة، إلى تنظيم إضراب عام يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن.

وطرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون يلغي إمكانية استفادة الموظفين والعمال من التقاعد النسبي، ما خلق حالة من الغضب لدى النقابات العمالية في مختلف قطاعات الصحة والتربية والإدارات العامة.

وقبل صدور هذا القانون؛ كان يمكن للموظفين والعمال الحصول على تقاعد نسبي، دون إتمام السنّ القانونية للتقاعد المقدرة في الجزائر بـ30 سنة عمل.

ورفضت الحكومة مطالب النقابات بإلغاء مسوّدة القانون، ودعت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريت، نقابات التربية إلى 'التحلّي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ، ووقف الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة'.

وقاطعت خمس نقابات من قطاع التربية اجتماعاً دعت إليه وزيرة التربية بن غبريت، احتجاجاً على قانون إلغاء التقاعد النسبي، وإقصاء النقابات المستقلة من المفاوضات حول مشروع قانون العمل والتقاعد.