الوزراء الصانع والعمير والكندري استقالوا لخوض الإنتخابات

حدد مجلس الوزراء يوم السبت 26 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات البرلمانية لمجلس الأمة في مختلف الدوائر في البلاد، وجاء ذلك عقب مرسوم حل المجلس بالأمس.

ومن جهة أخرى، ووفقا لما ذكرته صحيفة القبس، قدم ثلاثة وزراء من النواب وهم، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، استقالتهم من الحكومة اليوم الاثنين، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قبيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم.

وجاء قرار الثلاثة مما يعني انهم قد عزموا على المشاركة بالترشيح في الإنتخابات المقبلة.