أسرة تعذب ابنها حتى الموت في الكويت!

اغلق رجال مباحث العاصمة قضية بشعة بتوقيف ابوين اقدما علي قتل ابنها تعديبا وكان قد تقدم الى مخفر شرطة الصليبخات المدعو/ ع ط ه - كويتي مواليد 1985 ويسكن مدينة جابر الأحمد وابلغ عن وفاة ابنه ويدعى/ و ع ه - مواليد 2007 بعد اسعافه له الى مستشفى الجهراء في يوم الاثنين الموافق 17/10/2016 الساعه 1 صباحا وجاء بتقرير الطبيب بإدعاء وفاة طبيعيه والمريض يعاني من جروح قطعية وكدمات ومبلل الايدي والملابس ووصل الحوادث متوفي منذ ساعات وعليه تم رفع الجثه واحالتها من قبل تحقيق مستشفى الجهراء وتم تسجيل القضيه اعلاه .

هذا وبتكثيف التحريات اللازمة من قبل مباحث العاصمة حول الواقعة وحول الاصابات المتفرقة في جسم المتوفي وبمواجهة ذويه اقروا لنا بأن ابنهم المتوفي كان كثير الحركة والنشاط ولديه طاقة عالية وإعتاد عدة مرات على الاعتداء الجنسي على اشقاءه جميعهم وباﻷخص اشقاءه المعاقين وشقيقه الصغير ويبلغ من وانهم كانوا يضربونه بين فتره واخرى بقصد التأديب وقاموا بالفتره اﻷخيرة بحبسه في الغرفه بضعة ايام وعليه قام المتوفي باﻹضراب عن الطعام بسبب حجزه وبعدها افادت والدته المدعوه/م م ا - كويتيه مواليد 1983 بأنها قبل وفاته بساعات قامت بفتح قيوده وذهب للنوم مع اشقاءه وبعدها اكتشفوا بأن ابنهم قد فارق الحياة نتيجة افعالهم سالفة الذكر وقاموا بمحاولة إسعافه لمستشفى الجهراء وبمواجهة الخادمة التي تعمل بمنزلهم اقرت بصحة ماجاء على لسانهم هذا وجاري احالتهم الى جهة الاختصاص .