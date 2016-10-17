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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الانتخابات 26 نوفمبر.. «الفتوى»: إجراءات حل المجلس سليمة.. مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين تصرف الأسبوع المقبل.. «الوطني» يربح 219 مليون دينار في 9 أشهر


17/10/2016  الآن - صحف محلية  11:44:35 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الانتخابات 26 ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

الانتخابات 26 نوفمبر

 «الفتوى»: إجراءات حل المجلس سليمة

 آخر قرارات الكندري تخفيض تعرفة الإنترنت 40%

 الأنباء

مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين تصرف الأسبوع المقبل

 التجمع السلفي يزكّي أحمد باقر لخوض الانتخابات في «الثانية»

 «الوطني» يربح 219 مليون دينار في 9 أشهر

 النهار

عودة سكرتارية الأعضاء المنحلين إلى وظائفهم الأصلية

 بورصة لبيع «المقرات الانتخابية» والأسعار بلغت 5 آلاف دينار

 الراي

قرار وزاري وشيك بتشكيل لجنة فحص طلبات المرشحين

 الداهوم لـ«الراي»: تفاعل كبير مع دعوتي النواب السابقين للمشاركة

 


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