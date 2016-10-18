حملة على 'تويتر' لإعفاء وزير الاتصالات السعودي من منصبه

تداول مغردون سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي'تويتر'، أمس الإثنين، تغريدة عبرت عن غضبهم من قرارات وزارة الاتصالات الأخيرة، عبر إطلاق وسم حمل عنوان #اعفوا_وزير_الاتصالات، ليدخل الترند السعودي كأحد أكثر التغريدات تداولًا في الموقع.

وأوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أواخر سبتمبر الماضي، بيع وتجديد جميع باقات البيانات اللا محدودة (الإنترنت المفتوح) مسبقة الدفع، لتعمد شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إلى اتخاذ قرار مماثل.

وتتذرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بأن قرار الإيقاف جاء بعد ما سجّلت هذه الباقات معدلات استخدام فاقت المعدلات العالمية؛ ما أدّى إلى الضغط على الشبكات وعدم تقديمها خدمات جيدة.

وعلّق أحد المغردين قائلاً: أول ما ترأس المنصب قال إنه راح يشرف على موضوع الإنترنت وضعفه في السعودية، والنتيجة أن النت صار أسوأ من السيئ، أتمنى إعفاءه'.

وقال أخر: 'هالشركات تلعب ولا سوى شي أبداً يخدم المواطن'.