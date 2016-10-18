حظر مؤقت للتجمعات في العاصمة التركية

حظرت السلطات التركية التجمعات والمظاهرات والمسيرات في الأماكن والميادين العامة، بالعاصمة أنقرة اعتباراً من الإثنين، وحتى 30 نوفمبر المقبل، لأسباب أمنية.

وأفاد بيان صادر عن ولاية أنقرة اليوم، أنه تم رصد بعض الاستعدادات لدى تنظيمات إرهابية، وإمكانية تنفيذ عملياتها في الأماكن المفتوحة والمغلقة لتجمعات المواطنين والمظاهرات والمسيرات، حسبما أوردت 'الأناضول'.

وأشار إلى أن الحظر يهدف إلى حماية النظام والسلم العام، ومنع وقوع الجرائم، وحماية الحقوق والحريات وفقاً للقوانين.

جدير بالذكر أن العاصمة التركية أنقرة، شهدت السنة الماضية، والعام الجاري، عدة تفجيرات دموية، نفذتها تنظيمات إرهابية، مثل 'بي كا كا' ، و'داعش'، أوقعت العشرات من القتلى والجرحى.