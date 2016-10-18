إيران: إطلاق سراح المحرض على حرق السفارة السعودية

أطلقت سلطات الأمن الإيرانية، سراح حسن كرد ميهن، المحرّض على اقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران، مطلع يناير الماضي.

وأفاد موقع 'إصلاحات نيوز' الإيراني، أمس الإثنين، بأن حسن كرد ميهن، المحرّض الأول على استهداف السفارة السعودية في طهران، أُفرج عنه الثلاثاء الماضي، لتمكينه من إحياء يوم العاشر من شهر محرم.

ونقل الموقع عن مصادر قضائية إيرانية قولها: 'إن الإفراج عن ميهن جاء بكفالة'، مضيفة أن 'المحكمة الجزائية المختصة برجال الدين لا تزال تتعامل مع قضية حسن كرد ميهن، وستصدر حكماً بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتحريض الناس على اقتحام السفارة السعودية'.

وعقدت محكمة إيرانية في طهران، في 18 من يوليو الماضي، الجلسة الأولى لمحاكمة نحو 21 إيرانيًا من أصل 48 متهمين باقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران.

وأعلنت إيران في 20 يناير الماضي، اعتقال العقل المدبر للهجوم على السفارة السعودية بطهران حسن كرد ميهن.