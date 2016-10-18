وسام الكويت ذو الرصيعة من الدرجة الأولى للمطيري

أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنح اللاعب أحمد نقا المطيري وسام الكويت ذو الرصيعة من الدرجة الأولى.



وأعلن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح إن ذلك جاء تقديراً لجهود اللاعب نقا المميزة في الميدان الرياضي وحصوله على الميدالية الذهبية جري على الكراسي المتحركة في دورة الألعاب البارلمبية الخامسة عشر (ريو دي جانيرو 2016)، مما يعود بالسمعة الطيبة لدولة الكويت، لافتاً الى منح اللاعب كذلك مبلغ 50 ألف دينار كويتي وأرض سكنية.



واستقبل سمو الأمير في قصر بيان صباح اليوم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود واللاعب المطيري، وأشاد سموه بالإنجاز الرياضي المتميز الذي حققه اللاعب والذي يمثل مصدر فخر واعتزاز حيث أثبت قدرة الشباب الرياضي الكويتي على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة التي تسجل لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.



من جهته، قال اللاعب أحمد نقا المطيري بعد لقاء سمو الأمير البلاد 'أنا فخور جدا بلقائي بحضرة صاحب السمو أمير البلاد وتكريمه لي بـ50 ألف دينار وأرض سكنية ووسام، وهذا فخر لي وان شاء الله نحقق الكثير بالأيام المقبلة وهذه هي بداية الانطلاقة'.