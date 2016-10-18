بدر بن نجم: القانونية تجهزت بكل إمكاناتها وموظفيها وكوادرها الفنية

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد حقوقي بدر يعقوب بن نجم، ان المؤسسة الأمنية لا تدخر جهداً في دعم ركائز الديموقراطية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح العميد عادل الحشاش أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات لمركز إعلامي يخدم الصحفيين وتجهيزه بكل وسائل الاتصال الحديثة من فاكسات وانترنت وخطوط هاتف وأجهزة كمبيوتر وطابعات.. لتحقيق التواصل الدائم لاستيفاء المعلومات من إدارة شؤون الانتخابات، والاطلاع على كافة المستجدات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف انه تم تخصيص عدد من ضباط وضباط صف في الإعلام الأمني لإدارة المركز الإعلامي عملاً على راحة الإعلاميين وإتاحة كافة الإمكانات لهم لتغطية هذا العرس الديموقراطي.

وأشار إلى أن مسؤولي إدارة المركز الإعلامي مستعدون للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالشأن الإعلامي حتى تكون الرسالة الإعلامية المواكبة للانتخابات على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه تقرر عدم وجود منصة التقاء المرشحين بوسائل الإعلام داخل مقر إدارة شؤون الانتخابات حفاظاً على عملية التنظيم والتخطيط والترتيب، ولمنع حدوث أي تأخير.

وأضاف العميد الحشاش أننا ارتأينا في هذا العام ولإعطاء ساحة أكبر للتنظيم والترتيب والإعداد الجيد لاستقبال المرشحين أن يكون تسجيل المقابلات الإعلامية للمرشح بوسائل الإعلام خارج منطقة إدارة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على سير الإجراءات والتيسير على الجميع بسهولة الحركة وآلية الدخول والخروج تكون ميسرة.

ومن جانبه ذكر مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد حقوقي بدر يعقوب بن نجم، أنه فور صدور المرسوم بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة استعدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بكل إمكاناتها وموظفيها وكوادرها الفنية لعملية تسجيل المرشحين بكل سلاسة، داعياً المرشحين إلى إحضار كافة المستندات واستيفاء جميع الأوراق اللازمة لذلك.

وأضاف أنه تم إعداد كافة الكوادر الإدارية الضرورية من الرجال والنساء لاستقبال المرشحين لمنع حدوث أي تأخير.

وأوضح أنه فتح باب التقدم للترشيح سيبدأ من يوم غد الأربعاء الموافق 19/10/2016، ابتداءً من الساعة 7:30 صباحاً وحتى نهاية الدوام الرسمي ولمدة عشرة أيام، بمقر إدارة شؤون الانتخابات الكائن في الشويخ السكنية قطعة 2 قرب الجمعية التعاونية.