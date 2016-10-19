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19/10/2016 1:06:30 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «الداخلية»: «حرمان المسيء» لن يطبق بأثر رجعي..«العديلية»... آخر الملتزمين بـ «الصوت الواحد»..«الأغلبية» تؤيد المشاركة في الانتخابات مبدئياً.. لا هيكلة للرواتب أو تقليص دعم «الكهرباء» بمراسيم


19/10/2016  الآن - صحف محلية  12:01:07 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «الداخلية»: «حرمان ...
من الجريدة

 

الجريدة

«الداخلية»: «حرمان المسيء» لن يطبق بأثر رجعي

 «الأغلبية» تؤيد المشاركة في الانتخابات مبدئياً

 «زين» تربح 124 مليون دينار في 9 أشهر بنمو 5%

 الأنباء

لا هيكلة للرواتب أو تقليص دعم «الكهرباء» بمراسيم

 ١١ من «الأغلبية»: المشاركة ضرورية

 الراي

غالبية «الغالبية» تطلّق المقاطعة

 الحشاش لـ «الراي»: لا يطبق بأثر رجعي حرمان «المسيء» من الترشح

 «العديلية»... آخر الملتزمين بـ «الصوت الواحد»

 


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