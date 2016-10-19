رئيس الحكومة الروسية يزور إسرائيل الشهر المقبل

أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف سيقوم بزيارة رسمية لإسرائيل في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء الإعلان بمناسبة مرور 25 عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وروسيا.

وبحسب إعلان السفارة الروسية، فإن زيارة ميدفيديف ستخصص لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشارت السفارة، في بيان لها، إلى تعزيز التعاون السياسي بين البلدين في السنوات الأخيرة، والذي تجلّى في جملة من الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين إلى موسكو، والزيارتان اللتان قام بهما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منذ سبتمبر/أيلول العام 2015 إلى روسيا، والاتصالات الهاتفية بين مسؤولي البلدين.

وكانت روسيا وإسرائيل قد توصلتا إلى تفاهمات رسمية بشأن الوجود الروسي في سورية، وتشكيل آلية تنسيق بين القوات الجوية للبلدين، لتفادي وقوع معارك جوية بين الطرفين في الأجواء السورية. كما تحتفظ الدولتان باتصالات مفتوحة وخط ساخن لحالات الطوارئ.

ونشرت الصحف الإسرائيلية، مطلع الأسبوع أن جيش الاحتلال طلب، أخيراً، من الحكومة بلورة تفاهمات جديدة للتعاون مع موسكو، إثر نصب سورية بطاريات صواريخ من طراز (إس 300) في طرطوس وفي مناطق أخرى من سورية.

كما أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بوصول منظومات صواريخ متطورة من طراز (إس 300) إلى 'حزب الله' في لبنان.