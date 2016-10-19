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19/10/2016 11:13:18 AM

أنقرة: نرصد مؤامرات لتنفيذ 'سايكس بيكو' جديد في الشرق الأوسط


19/10/2016  الآن - وكالات  10:28:52 AM
أنقرة: نرصد مؤامرات لتنفيذ 'سايكس بيكو' جديد ...

حذَّر نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي من وجود مؤامرات لتنفيذ 'سايكس بيكو' جديد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكِّدًا أنَّ بلاده تعمل على منع تنفيذ ذلك.

ونقلت 'روسيا اليوم' عن قورتولموش قوله - اليوم الثلاثاء: 'لقد تمَّ تقسيم المنطقة قبل 100 عام، والآن هناك من يحاول تمزيق أفكار وقلوب سكانها وتركيا تعمل على منع ذلك فهذا هو أساس المسألة'، مشدِّدًا على عدم وجود أي أطماع لتركيا في شبر واحد من أراضي الدول الأخرى.

ولفت إلى أنَّ تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة بالعراق ليس مصادفة بل جاءً بناء على دعوة ومصادقة الحكومة المركزية العراقية ودعوة حكومة الإقليم الكردي في العراق، منوِّهًا بضرورة اتخاذ تدابير لمنع حدوث حرب طائفية أو تعرض العرب والتركمان والأيزيديين ومكونات الموصل الأساسية لمجازر.



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