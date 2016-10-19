'توتال' قدمت رشوة '60 مليون دولار' لمسئول إيراني

كشف رئيس مركز الشفافية والعدالة في إيران أحمد توكلي، أن شركة توتال النفطية الفرنسية، قدمت لمسؤول إيراني سابق في وزارة النفط رشوتين ما بين عامي 1995 وحتى 2004 بلغ مجموعهما 60 مليون دولار.

وأوضح توكلي في تصريح لوكالة محلية إيرانية، الثلاثاء، أن 'شركة توتال النفطية قدمت هذه الرشوة على دفعتين للمسؤول الإيراني السابق بوزارة النفط أولها كان في عام 1995 وحتى 1997 بلغت قيمتها 45 مليون دولار، وأما الدفعة الثانية كانت بين 1997 وحتى 2004 وبلغت 15 مليون دولار'.

ورفض الكشف عن هوية المسؤول، مضيفاً أن 'من واجب القضاء اتخاذ خطوات للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشخص لاعتقاله'.

وتابع توكلي أن 'توتال بعد دخولها في مجال صناعة النفط الإيرانية عبر المسؤول المرتشي في تلك الفترة اكتسبت ربحاَ إضافياً قدره 150 مليون دولار'.

لافتا إلى أنه 'في حال احتساب مبلغ الرشوة التي قدمتها الشركة الفرنسية مع أرباحها التي استحصلت عليها نتيجة هذه القضية، فإن المبلغ الذي سرقته الشركة من أموال إيران هي 210 مليون دولار'.

ووصف رئيس مركز الشفافية والعدالة في إيران شركة توتال الفرنسية بأنها 'شركة فاسدة وذات تاريخ سيء في التعامل مع إيران'.