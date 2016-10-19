السجن 63 شهراً لأمريكي أحرق مسجداً بولاية ميسوري

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدة 63 شهراً على مواطن أمريكي أحرق مسجداً وعيادة لتنظيم الأسرة في مدينة 'جوبلين' بولاية ميسوري وسط الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء: إن 'محكمة منطقة غرب ميسوري قضت على جددايا ستاوت (32 عاما) من مدينة جوبلين بولاية ميسوري بالسجن مدة 63 شهراً لإشعاله الحريق في مسجد جمعية جوبلين الإسلامية ومحاولتي إشعال حريق آخريين لعيادة تنظيم الأسرة في المدينة'.

وأضاف البيان أن ستاوت الذي 'أقر بذنبه' في شهر أبريل الماضي، قد تم تغريمه مبلغ 70 ألف و971 دولاراً أمريكيا تعويضات للمتضررين.

وأقر ستاوت في بيانه للمحكمة بأنه 'لا يحب الإسلام كدين واعترف بذنبه في إشعال وتدمير المسجد في 6 أغسطس 2012'، بحسب بيان وزارة العدل الذي لم يوضح إن كان الحكم نهائيا أم يمكن تخفيفه لاحقا.

من جهته، قال مساعد وزيرة العدل الأمريكي فانيتا غوبتا: إن الحكم الصادر على ستاوت 'هو رسالة واضحة بأن استهداف الأماكن التي يستخدمها الناس للعبادة أو الحصول على خدمات الرعاية التناسلية الصحية باستخدام العنف ينتهك القانون الفيدرالي وتترتب عليه عواقب وخيمة'، طبقاً للبيان.