وفيات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016

> فهد سعد سعود المحيلبي العازمي، 80 عاما، (شيع)، رجال: سلوى، ق10، ش المعتز، ديوان المحيلبي، تلفون: 99417700، نساء: الرقة، ق7، ش 16، م40، تلفون: 99833211

غانم فرج مبارك الفرج، 88 عاما، (شيع)، رجال: مبارك الكبير، ق7، ش3، م6، تلفون: 97893222، نساء: السلام، ق6، ش 601، م66، تلفون: 99546555



> سكينة عبدالله علي الصراف، ارملة: يعقوب عباس الصراف، 75 عاما، (شيعت)، رجال: مبارك الكبير، مسجد القدس، تلفون: 67097700، نساء: صباح السالم، ق7، ش2، جادة3، م 41، حسينية السبطين، تلفون: 99399847



> عبدالرزاق محمد جاسم المطر، 63 عاما، (شيع)، رجال: القادسية، ق6، ش 68، م10، ديوان د. حمد المطر، تلفون: 66080809، نساء: القصور، ق1، ش 37، م7، تلفون: 66663191



> سعيدة إسماعيل فرحان المرزوق، ارملة: صالح سالم التواجر، 76 عاما، (شيعت)، رجال: مبارك الكبير، ق8، ش23، م15، تلفون: 60000403، نساء: مبارك الكبير، ق8، ش 15، م32، تلفون: 97774491



> مريم صالح رواق الرشيدي، 43 عاما، (شيعت)، النعيم، ق1، ش3، م19، تلفون: 99415253 - 99084004



> ردنية عبدالله العفاسي، 96 عاما، (تشيع التاسعة من صباح اليوم)، رجال: العارضية، ق9، ش2، ج2، م20، تلفون: 99633263، نساء: العارضية، ق11، ش4، ج8، م13



> مجدل غنيم مجدل الماجدي، 77 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الجهراء)، رجال: الجهراء، خيمة بجانب سنترال الجهراء، تلفون: 99614449، نساء: العيون، ق2، ش2، م 615 - أزرق 66، تلفون: 97970667



«إنا لله وإنا إليه راجعون»