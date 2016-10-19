أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يوجه بإعادة النظر في «البصمة الوراثية».. لبنان: عون ينام رئيساً للجمهورية.. بشرى للمقترضين.. يمكن الاقتراض من جديد بلا فواتير.. ملاك شقق يعرضون تخفيضاً قيمته 5 دنانير أسبوعياً!

الجريدة

الأمير يوجه بإعادة النظر في «البصمة الوراثية»

وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بـ«إعادة النظر في نطاق قانون البصمة الوراثية، بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه».جاء ذلك في تصريح أمس لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.وعلى ضوء هذا التوجيه السامي تتزايد مؤشرات صحة ما انفردت به «الجريدة» بتاريخ 15 سبتمبر الماضي بشأن فك ارتباط حصول المواطنين على الجواز الإلكتروني بإجراء البصمة، إذ أكدت أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية غير مستعدة لبدء ذلك، فضلاً عن اصطدام التطبيق بتعقيدات وعوائق كثيرة.وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قد أكد في أكثر من مناسبة ربط إصدار الجواز الإلكتروني بإجراء «البصمة الوراثية»، مشدداً على أن في ذلك مصلحة عامة.وفي عدد آخر أظهرت «الجريدة» مثالب هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة المنحل، والذي يلزم كل من في الكويت بإجراء فحص الحمض النووي (دي إن إيه) لحفظه في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية، موضحة، في دراسة قانونية، أنه ينتهك الحرية الشخصية ويجرم رفض تقديم العينة، فضلاً عن تفويضه تحديد صور التجريم وبيان أحكامه إلى الحكومة.يذكر أن «البصمة الوراثية» أثار جدلاً واسعاً على مستويات كثيرة بالبلاد، حيث اعتبره البعض انتهاكاً للخصوصية الفردية، في حين دعا حقوقيون إلى النظر فيه وتعديله، بل وقدموا طعوناً عليه.

لبنان: عون ينام رئيساً للجمهورية

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى دارة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» ببيروت، حيث سيعلن ترشيحه الرسمي لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة لبنان.ومن المتوقع أن يلقي الحريري كلمة يشرح فيها أسباب قيامه بهذه الخطوة بعد شغور سدة الرئاسة الأولى لما يقارب عامين ونصف العام، إضافة إلى تعديد أسباب ترشيحه عون، بدءاً بعودة المؤسسات الدستورية إلى الانتظام من خلال ملء الفراغ الرئاسي، وصولاً إلى أهمية حماية القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني وعودة الثقة إليهما بعدما أصبحا على شفير الانهيار.وبترشيح الحريري لعون يكون الأخير قد ضمن الكرسي الرئاسي، إذ حصل على دعم الكتلة السنية الأكبر بعد تفاهمه مع حزب «القوات اللبنانية» و«حزب الله».وتشير كل الأدلة إلى أن الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس في 31 الجاري، والتي تحمل رقم 46، ستشهد انتخاب عون رئيساً للجمهورية.ويبقى السؤال الأكبر هو: هل يذهب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أعلن رفضه التصويت لزعيم «الحر»، إلى المعارضة كما ادعى، أم أن موقفه عبارة عن مناورة يمكن توظيفها في البازار السياسي لتحقيق عدد من المكتسبات؟

مرشحو اليوم الأول لـ «أمة 2016»: المجلس السابق الأسوأ

النصف: الإصلاحات التشريعية لا تعني غياب الإخفاقات المعيوف: وعي من الشعب الكويتي بالحياة بعد حل المجلس الكندري: نتطلع إلى مجلس يحقق طموحات الشعب الكويتي علي العمير للمقاطعين بعد عودتهم: «كل طراق بتعلومة» الفضالة: تعرج في دور المؤسسة التشريعية وضعف في أداء «التنفيذية» الدويسان: الحديث عن إخفاقات المجلس الماضي تضييع للوقت الحبيني: المسؤولية التاريخية توجب علي العودة لخدمة الكويت المطوع: نرفض المساس بجيب المواطن وندعو إلى وقف التسيب الحميدي: صندوق المال السياسي مفتوح قبل شهر لإيصال مرشحين المطيري: المرحله تحتاج إلى نواب قادرين على تحمل المسؤوليات

الأنباء

بشرى للمقترضين.. يمكن الاقتراض من جديد بلا فواتير

علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية ان البنوك تلقت تعليمات تقضي بالسماح لعملاء البنوك الأفراد بالاقتراض من جديد، في حال لم يأتوا بفواتير تظهر أماكن صرف قروضهم. وكان تعميم من بنك الكويت المركزي صدر قبل عام قضى بإلزام المقترضين الأفراد بهذه الفواتير، على ان يحرم العملاء من القروض الجديدة في حال عدم إظهار الفواتير خلال سنة من صدور التعميم، وهو امر تم التراجع عنه الآن لعدم التأثير على وتيرة تمويل الأفراد. وقضت التعليمات الجديدة التي ستريح مئات الآلاف من العملاء كما تعيد الزخم للقروض الاستهلاكية، بأن يأتي العميل بالفواتير في وقت لاحق، اي انه تم تأجيل جلب الفواتير من دون التراجع عن هذا الملف.وقالت المصادر ان احد اسباب تأجيل الإتيان بالفواتير هو عدم التزام نسبة كبيرة من العملاء بهذه الفواتير، مما يضع نمو القروض الاستهلاكية على المحك في حال منع المقترضين من اخذ قروض جديدة او حتى اعادة هيكلة قروضهم القائمة.ووفقا لآخر بيانات صادرة عن «المركزي» تراجعت القروض الاستهلاكية منذ نهاية العام الماضي حتى يوليو الماضي بنحو بلغ 2.3% لتصل إلى 1.16 مليار دينار، فيما سجلت تراجعا بنفس النسبة مقابل مستواها في يوليو 2015 البالغ 1.19 مليار دينار، وعلى المستوى الشهري تراجعت القروض الاستهلاكية بنسبة 0.2% في يوليو مقابل يونيو. وتواجه القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد تباطؤا كبيرا يعد الأول منذ 4 سنوات بعد تدابير فرضها «المركزي» في سبتمبر 2015.وساهم تراجع القروض الاستهلاكية في هبوط القروض الشخصية لتتراجع 1.5% في يوليو الماضي إلى 14.15 مليار دينار مقابل مستواها في يونيو البالغ 14.4 مليار دينار.

دمج هيئة العمل و«الهيكلة» بانتظار قرار «الاقتصادية»

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لإعطاء رأيها استنادا إلى تقرير الشركة المكلفة بدراسة قرارات إدارة الفتوى والتشريع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وبناء على الدراسة يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الدمج.وتجدر الإشارة إلى ان إدارة الفتوى والتشريع قد أعدت قرارات الدمج من الناحية القانونية قبل شهر وارتأت اللجنة الاقتصادية دراسة الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكلفت إحدى الشركات بالقيام بهذه الدراسة خلال شهر ينتهي اليوم.من جانب آخر، أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي أن عملية إعادة التقييم لحالة المعاق تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ألزمت المادة الـ 65 من القانون وكذلك المذكرة الإيضاحية له «بضرورة أن تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص المعاق كل ثلاث سنوات من خلال الوقوف على مستجدات حالته الطبية».

النهار

«السكنية» تتصدى لظاهرة «البيوت المهجورة»

فيما رصدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً عبر لجنة البيوت المخصصة ظاهرة البيوت المهجورة، خاصة في المناطق السكنية الجديدة، أنحى مصدر قانوني في المؤسسة باللائمة على فرق التفتيش المعنية بإنذار أصحاب المساكن المهجورة، مؤكداً تقصيرها في تطبيق القانون القاضي بسحب القسائم أو الوحدات السكنية التي لم تحرر وثائقها أو تهاون مالكوها عن متابعة وإنهاء اجراءاتها.وأشار المصدر إلى اكتفاء إدارة التوزيع بتوجيه إنذار أول وثانٍ لأصحاب البيوت المهجورة، على الرغم من وجود القوانين الرادعة لدى فرق الإزالة والمساكن المخصصة في المؤسسة والضامنة لها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ولفت المصدر إلى أن ما تقوم به فرق المؤسسة راهناً التصدي لمخالفة استخدام القسائم والوحدات السكنية في غير الغرض المُنشأة لأجله واستثمارها غير القانوني بتحويلها إلى أنشطة تجارية مخالفة فضلاً عن تأجيرها لما يفوق طاقتها الاستيعابية أو لعزاب، إذ يتم إنذار المالك شهرا لتصحيح أوضاعه أو سحب القسيمة أو الوحدة السكنية أيا كانت.وأفاد المصدر بأنه لا بنود قانونية تمنح المؤسسة الحق في إلزام صاحب القسيمة أو الوحدة السكنية بالسكن فيها مادام الأخير ملتزماً بتسديد الأقساط الشهرية المؤكدة ملكيته للعقار.

الكويت تخفِّض حيازة السندات الأميركية

كشفت بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية، انخفاض حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في شهر أغسطس 2016 بواقع 400 مليون دولار لتبلغ 31.3 مليار دولار، مقابل 31.7 مليار دولار في يوليو الماضي.وتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت على 3 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 28.2 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل. وتشكل سندات الخزانة التي تملكها الكويت نحو 5.3 في المئة من إجمالي أصولها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنحو 580 مليار دولار، والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس الماضي لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

بوجروة رئيساً للجنة فحص طلبات الترشح

فيما بدأت العملية الانتخابية خطواتها الأولى بفتح باب الترشح لعضوية أمة 2016 وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح ومدى مطابقتها لأحكام القانون.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ان قرار الوزير الخالد تضمن اسناد رئاسة اللجنة إلى المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة وعضوية الجهات المعنية، مؤكدة ان القرار أباح للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها وطلب أي معلومات أو مستندات لتقديم تقريرها بنتائج عملها.

الراي

ملاك شقق يعرضون تخفيضاً قيمته 5 دنانير أسبوعياً!

انخفاض إيجارات الشقق لم يعد الخبر، فهو تحصيل حاصل وفقاً لمعطيات كثيرة، أما الجديد فهو قيمة التخفيض، التي يتوقع العارفون بشؤون العقار أنها ستكون «ملموسة» في غضون الشهرين المقبلين، مدللة على أن بعض الملّاك يعرضون تخفيضاً على وحداتهم السكنية بواقع خمسة دنانير أسبوعياً، إلى أن تمتلئ شققهم بالساكنين.وأشار عضو إدارة المقاصة العقارية سابقاً عمر الهويدي لـ «الراي» إلى أن بعض ملاك البنايات الجديدة في السوق ينتظرون ما ستأتي به الأشهر القليلة المقبلة، وفي حال لم يتمكنوا من تأجير عقاراتهم التي تبحث عن مستأجرين نتيجة فائض العرض عن الطلب سيلجأون حكماً إلى السعي قدماً لقبول شروط الوزارات ومنها وزارة المالية، التي أعلنت أكثر من مرة عن حاجتها لاستئجار مبانٍ في كل من العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير، سواء كانت مباني سكنية أو تجارية، حيث لا يرغب كثير من الملاك في تأجير عقاراتهم وفق عقود سنوية، لأنها من وجهة نظرهم ستكون بقيمة أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق.وأضاف الهويدي «هناك معلومات في السوق تشير الى ان بعض أصحاب العقارات الاستثمارية يقومون بتخفيض أسعارهم تدريجياً وبواقع خمسة دنانير كل أسبوع عن الذي سبقه، حتى يتمكنوا من تأجير عقاراتهم، الأمر الذي سيزيد من فرص تراجع القيم التأجيرية في السوق خلال الشهرين المقبلين».وتوقع خبراء عقاريون لـ«الراي» أن يتلاشى خلال الشهرين المقبلين تمسك بعض الملاك بالقيمة الايجارية التي يرغبونها، بعد ان تظهر جلياً تأثيرات ترك المئات من المعلمين الوافدين شققهم الواسعة والاتجاه إلى شقق أقل مساحة وقيمة إيجارية، أو العيش عزاباً لمواجهة أعباء الحياة في الكويت.وتتمثل الشروط الموضوعة للمباني المطلوب استخدامها كمكاتب لاحد مرافق الدولة، ان يحتوي المبنى على عدد من الغرف لا يقل عن 20 غرفة بالاضافة إلى الخدمات، ويفضل ان يكون المبنى حديث البناء وجاهزا من حيث أعمال التشطيب ووصول التيار الكهربائي، وان تتوافر أمام المبنى مواقف للسيارات، وان يقع المبنى على شارع عام يسهل الاستدلال عليه، وان يكون مكيفا تكييفا مركزيا.أما الشروط الأخرى الموضوعة للمباني المطلوبة للسكن الجماعي فتتمثل في ان تقع الوحدات السكنية في أماكن محددة، وهي العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير، وان تكون حديثة البناء مع تكييف مركزي، وان تحتوي كل وحدة على غرفتين وصالة، وان تتوافر أمام المبنى مواقف سيارات.

أول الغيث ... 71

اقبلت... هذا هو الجو العام الذي ساد الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في اليوم الأول على فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، الذي شهد تسجيل 71 مرشحاً، من ضمنهم شيخ، والوزراء الثلاثة السابقون المستقيلون من الحكومة لخوض الانتخابات، والعديد من النواب السابقين.وتفاوتت البرامج «المبدئية» للمرشحين، غير أن رفع أسعار البنزين كان «بصمة» لأكثر من مرشح، إضافة الى مراجعة زيادة الرسوم على أملاك الدولة، وتعديل النظام الانتخابي إلى صوتين أو أكثر، مع تصويب «شديد اللهجة» على قانون البصمة الوراثية.وأشار مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير إلى أنه من أبناء التجمع السلفي، كما أنه كسب ثقة التجمع باعتباره من القواعد الرئيسية له، بالاضافة لكسب قواعد أخرى من المواطنين من أبناء الدائرة الثالثة.ماذا يقول العمير للمعارضة؟ أجاب «كل طراق بتعلومة»، مضيفاً «إن لم نتعلم من الدروس التي مرت علينا فسنرجع للمربع الأول، فحياهم الله».وأوضح مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع «هناك إنجازات للحكومة نتيجة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما أن يهضم البعض بداعي الترشح حق مجلس الأمة ومجلس الوزراء فنؤكد له اننا كلنا خطاؤون وهناك أخطاء ولكن في المقابل يجب ألا نتهاون أو نخذل الانجازات التي تمت خلال الـ 3 سنوات السابقة، فأي انسان منصف يعلم أن هناك انجازات حقيقية من السلطتين».وأكد سعدون حماد المرشح عن الدائرة الثالثة، أن ترشح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم لن يؤثر عليه «حاله كحال المرشحين».وقال حماد لـ «الراي» إن بعض المرشحين الذين قاطعوا انتخابات الصوت الواحد لديهم تحفظ عن المشاركة «لخشيتهم من عدم النجاح».ونفى حسين الحريتي لـ «الراي» وجود أي ملامح للمال السياسي في الدائرة الأولى التي ترشح لتمثيلها، و«التي عرف أهلها بحسن الاختيار وهي بحق دائرة الكويت لأنها تضم طوائف المجتمع كافة»، لافتاً إلى أن المجلس المقبل سيكون انطلاقة نحو بناء الكويت، «وسيكون لنا موقف من بعض القوانين والقرارات الحكومية ومن ضمنها رفع أسعار البنزين»، مشيراً الى أنه سيقدم في حال وصوله الى البرلمان اقتراحاً لتعديل آلية التصويت، بحيث يكون لكل ناخب عند الاقتراع صوتان أو أكثر.وشدد الدكتور عبد الله الطريجي، بعد ترشحه عن الدائرة الأولى، على أهمية التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية داخل وخارج الكويت.وقال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله أحمد الكندري أنه يتحتم على أعضاء المجلس المقبل أن يكونوا خير من يمثل الشعب الكويتي، ويلبي طموحاته.من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة أحمد المليفي «الكويت إلى أين...؟ هو سؤال لا نعرف الإجابة عنه، إنما هو صرخة لإحياء الضمير الحي للمواطن الكويتي، صرخة أمل وألم كي نعيد الكويت إلى ماضيها الجميل والمستقبل المنير».ووصف المرشح عن الدائرة الأولى فيصل الدويسان المرحلة المقبلة في تاريخ الكويت السياسي بأنها مهمة جداً، ورأى المرشح عن الدائرة الثالثة روضان الروضان، أن «هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ الكويت وسيشارك بها الكثير من أبناء الوطن من مختلف أطيافهم» متوقعاً أن تتراوح نسبة التغيير في تركيبة المجلس بين 50 إلى 60 في المئة.وقال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف «ما يفرحنا عودة من ادعى أن الصوت الواحد لا يحقق الديموقراطية ولا يحقق العدالة، فنجدهم يشاركون، حيث إن هذا يفرحنا ولا يقلقنا».وتحدى مرشح الدائرة الخامسة، الشيخ مالك الصباح، رجال الدستور والقانون بوجود مادة أو فقرة تنص على حرمان أبناء الأسرة من الترشح لعضوية مجلس الأمة، وقال «إن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ولم يفرق بين أبناء الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي»، مشيراً إلى أنه «سيلجأ إلى الصندوق الذي سينصفه كما أنصفه في الانتخابات الرياضية»، ولفت إلى أن «تدهور الوضع الرياضي في الكويت هو نتيجة وجود صراع بين المجلس السابق، وأبناء الشهيد، والخاسر الوحيد هو الشعب الكويتي».ودعا مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري إلى مراجعة زيادة الرسوم على أملاك الدولة (الشويخ الصناعية، الشاليهات، المزارع)، وعلى ذلك يجب على الحكومة تنويع مصادر الدخل، وألا نبقى على ثروة وحيدة.وأكد مرشح الدائرة الخامسة، مرزوق الحبيني أنه مرشح مستقل ولا ينتمي إلى أي تيار أو تكتل، قائلا «إن المسؤولية التاريخية والسياسية أوجبت عليّ إعادة النظر، خصوصاً وأن الكويت اليوم في حاجة ماسة لكل إنسان قادر على خدمتها».وقال مرشح الدائرة الثانية فهد الخنة «إن المجلس السابق محل نقد غالبية فئات وشرائح المجتمع لعدم قيامه بالدور الرقابي والتشريعي المطلوب منه بأي صورة كانت، وأن توجيه سمو الأمير لرئيس مجلس الوزراء بمراجعة قانون البصمة الوراثية مثال على مثالب هذا المجلس»، واصفاً قانون البصمة الوراثية بـ «العار وهتك الأستار».ولفت مرشح الدائرة الثانية راكان النصف إلى ان الكثير من الكتل السياسية المقاطعة ستشارك في الانتخابات وهذا مرحب به، لان قاعة عبدالله السالم تحتاج إلى الكتل السياسية الناضجة الواعية التي تقود العمل السياسي.

عجمان «الرابعة» زكّوا مبارك الحجرف وهواجر «الخامسة» رشحوا دليهي

زكت قبيلة العجمان في الدائرة الرابعة المرشح مبارك هيف الحجرف لتمثيلها في انتخابات مجلس الأمة، فيما رشحت قبيلة الهواجر في الدائرة الخامسة دليهي الهاجري لتمثيلها.