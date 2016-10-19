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20/10/2016 1:18:48 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يوجه بإعادة النظر في «البصمة الوراثية».. لبنان: عون ينام رئيساً للجمهورية.. بشرى للمقترضين.. يمكن الاقتراض من جديد بلا فواتير.. ملاك شقق يعرضون تخفيضاً قيمته 5 دنانير أسبوعياً!


19/10/2016  الآن - صحف محلية  11:57:05 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يوجه بإعادة ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

الأمير يوجه بإعادة النظر في «البصمة الوراثية»

 لبنان: عون ينام رئيساً للجمهورية

 مرشحو اليوم الأول لـ «أمة 2016»: المجلس السابق الأسوأ

 الأنباء

بشرى للمقترضين.. يمكن الاقتراض من جديد بلا فواتير

 دمج هيئة العمل و«الهيكلة» بانتظار قرار «الاقتصادية»

 النهار

«السكنية» تتصدى لظاهرة «البيوت المهجورة»

  الكويت تخفِّض حيازة السندات الأميركية

 بوجروة رئيساً للجنة فحص طلبات الترشح

 الراي

ملاك شقق يعرضون تخفيضاً قيمته 5 دنانير أسبوعياً!

 أول الغيث ... 71

 عجمان «الرابعة» زكّوا مبارك الحجرف وهواجر «الخامسة» رشحوا دليهي

 


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