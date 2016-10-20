الحريري يعلن رسمياً دعمه ترشيح عون لرئاسة لبنان



أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، اليوم الخميس، دعمه ميشال عون رئيسا للبلاد، في محاولة لإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ نحو عامين ونصف.

وقال الحريري في خطاب نقلته العربية: لم يعد لنا في 14 مارس خيار لرئاسة الجمهورية غير ميشال عون، لا بد من وضع حد للفراغ السياسي في لبنان اليوم قبل الغد.

وأضاف أن الوضع في لبنان أخطر وأصعب مما يبدو وينذر بحرب أهلية، ويجب حمايته وعزله عن الأزمة السورية.

ومنذ مايو 2014 تاريخ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، فشل البرلمان في انتخاب رئيسا للبلاد، بسبب عدم ضمان اكتمال النصاب القانوني، وحمل مراقبون حزب الله وحلفائه مسؤولية التعطيل.