خامنئي في شوارع مصر!

بعد ساعات من انتشار الصورة وردود فعل واسعة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، قال الإعلامي عبد اللطيف المناوي، رئيس قناة «الغد العربي»، إنه تم إزالة صور علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الصور الخاصة بالحملة الدعائية للقناة، بالتنسيق مع الجهات المسئولة.

وأضاف «المناوي» في تصريحات له تناولتها وسائل إعلام مصرية، أنه تم إزالة هاتين الصورتين فقط، فيما تم الإبقاء على بقية الصور الأخرى، وكانت هذه الصور موجودة على محور 26 يوليو، وأيضًا في طريق التجمع الخامس.

وكان «المناوي» قال »: «إن الفهم الخاطئ لهذه الصور هو سبب هذه الأزمة»، مضيفًا: «أن القناة كانت تهدف لتوصيل رسالة معينة من وراء هذه الصور، بالتأكيد بأن هناك أطماعًا لإيران في منطقة الخليج؛ لكن لم نكن نتوقع أن رد فعل هذه الرسالة سيكون بهذا الشكل، خاصة وأن سياسة القناة واضحة ومعروفة للجميع، وأن الصور كان هدفها الدعاية، وتوضيح الصورة كاملة من كافة أبعادها»، قائلا: «نعم هناك أطماع لإيران في الخليج وده اللي حبينا نوصله من خلال هذه الصور»، وذكر «المناوي»، أنه في النهاية تم التفاهم حول الأمر، قائلا: «نحن نتفهم وضع الدولة حاليًا».