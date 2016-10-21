ميشيل أوباما لترامب: لا تستطيع تنحية ديمقراطيتنا

انتقدت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميشيل أوباما، المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لعدم تعهده بالاعتراف بنتائج المنافسة المرتقبة للوصول إلى البيت الأبيض في 8 نوفمبر المقبل.

وقالت ميشيل أوباما الليلة الماضية في فعالية انتخابية بمدينة فينيكس التابعة لولاية أريزونا، التي تعد أحد معاقل الجمهوريين، إن رؤية رجل الأعمال المنحدر من نيويورك 'تفتقر للأمل بشكل تام'.

وانتقدت السيدة الأولى موقف ترامب جراء عدم تعهده بالاعتراف بنتائج السباق الانتخابي المرتقب.

وتابعت: 'لا تستطيع أن تنحي الديمقراطية جانباً، هناك كثيرون ناضلوا وماتوا من أجل الديمقراطية'.

وطالبت ميشيل أوباما 'الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين' أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقوم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في أريزونا بتكرار نفس التألق الذي حققه زوجها بيل كلينتون، المرشح الديمقراطي الوحيد الذي فاز في هذه الولاية منذ 1952.

وتكشف استطلاعات الرأي عن تقارب بين المتنافسين في أريزونا، ما حفز الفعالية الانتخابية لميشيل أوباما هناك.