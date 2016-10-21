العراق.. إغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة في كركوك

أعلن اتحاد علماء العراق إغلاق جميع المساجد وإلغاء صلوات الجمعة في عموم محافظة كركوك شمالي البلاد بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المدينة صباح اليوم الجمعة.

وأصدر الاتحاد بيانًا قال فيه إن قرار إلغاء صلاة الجمعة في المساجد اليوم، جاء تحسبًا لوقوع هجمات إرهابية أخرى محتملة، وحفاظًا على حياة المدنيين في المحافظة.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم 'داعش' على محطة للكهرباء في مدينة كركوك شمالي العراق، صباح اليوم الجمعة، إلى 13 بينهم ثلاثة إيرانيين، وفق مصادر محلية وأمنية.

وتسيطر قوات البيشمركة الكردية على محافظة كركوك التي يقطنها خليط من الكرد والتركمان والعرب.

ولا يزال تنظيم 'داعش' يحكم قبضته على قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك في الجنوب الغربي على بعد نحو 30 كيلومترا.

ويأتي الهجوم العنيف بينما تشن القوات العراقية، منذ الإثنين الماضي، عملية واسعة لاستعادة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، من التنظيم الإرهابي.