وفيات اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016

• عبدالله عيسى حسين الحربان، 61 عاماً، (شيع)، رجال: السرة، ق6، ش4، م16، تلفون: 99569313، نساء: العدان، ق3، ش21، م16، تلفون: 99282241



• عبدالله طاهر رغيان الفضلي، 39 عاماً، (شيع)، رجال: الفحيحيل، ق3، ش2، م148، تلفون: 50229962، نساء: جابر العلي، ق2، ش19، م4



• بشرة حمد محمد الختلان، زوجة: صالح بجران العواد، 43 عاماً، (شيعت)، رجال: الدسمة، ق4، ش49، م5، تلفون: 99700981، نساء: غرب مشرف، ضاحية مبارك العبدالله، ق1، ش115، م34



• غلوم علي أحمد الكندري، 83 عاماً، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 65733336، نساء: الرميثية، ق7، ش74، م20، تلفون: 97506052



• بتول محمد حسن الشاطري، أرملة: غلوم عباس البلوشي، 80 عاماً، (شيعت)، رجال: الحسينية الحيدرية، شارع عمان، السالمية، تلفون: 25212695، نساء: السلام، ق5، ش502، م7، تلفون: 99015820



• كلثوم عبدالرحمن لوتاه، أرملة: عبدالقادر محمد عبدالرحمن العبدالقادر، 87 عاماً، (تشيع التاسعة صباح غد السبت)، رجال: الروضة، ق1، ش هشام بن عبدالملك، م4، تلفون: 99683222، نساء: كيفان، ق2، ش23، م1



• محمد حسين خلف، 82 عاماً، (شيع)، رجال: حسينية سيد محمد، سلوى، ق3، ش12، المسجد الأقصى، م25، مقابل الرميثية، تلفون: 97272000، نساء: الحسينية الزينبية، بنيد القار، خلف مسجد الشيرازي، (عصراً)، تلفون: 96987700



• مريم قذلان هادي العجمي، أرملة: ماجد سندبين الدمام، 66 عاماً، (شيعت)، صباح السالم، ق11، ش1، ج13، م10، تلفون: 55626333



«إنا لله وإنا إليه راجعون»