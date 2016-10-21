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21/10/2016 9:40:47 PM

أغلبية الغالبية.. بدون مقاطعة


الطبطبائي والشاهين والمرداس والمناور وهايف والدلال في#أمة 2016

21/10/2016  الآن - محرر المحليات  7:26:59 PM
الطبطبائي والشاهين والمرداس والمناور وهايف ...

غلبية الغالبية.. بدون مقاطعة

الطبطبائي والشاهين والمرداس والمناور وهايف والدلال في #أمة

الآن- محرر المحليات

في تأكيد لمشاركة عدد كبير من اعضاء الأغلبية المبطلة في الإنتخابات القادمة. أعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي خلال مؤتمر عقده في ديوانه اليوم إنه سيسجل غداً لخوض الانتخابات البرلمانية.

وبين الطبطبائي أن كلاً من محمد الدلال وأسامة الشاهين وأسامة المناور محمد هايف وبدر الداهوم ونايف المرداس سيشاركون ويسجلون.


وكانت نشرت تقريرا في هذا الشأن بينت فيه ان اغلبية الأغلبيه تتجه للمشاركة وإيقاف مقاطعتها، للمزيد من التفاصيل أدناه:

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=262733&cid=30#.WAYavFTr10U.twitte



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